В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

22 января с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие выставки российского фотохудожника Александра Новикова «75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» из цикла «Блистательный Петербург». Как известно, в 1941 году фашистские захватчики вплотную подошли к городу на Неве и окружили его плотным кольцом. Для жителей Ленинграда началось страшное время тягот и лишений, которое продлилось 900 дней.
Александр Новиков - известный петербургский фотохудожник, журналист, путешественник, участник 32-й Советской антарктической экспедиции и кругосветного плавания на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров». Член Русского географического общества и Союза художников России. В прошлом году он посетил РИКЦ в Баку и представил свою выставку, рассказывающую о современном Санкт-Петербурге.
Гостей, присутствующих на открытии выставки, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, обращаясь к участникам выставки, подчеркнул важность подобных тематических встреч. Действительно, представленные фотокартины и фотодокументы убедительно показывают и раскрывают суть исторической правды о том тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы истину о той войне знала и помнила молодежь.
Декан исторического факультета Бакинского государственного университета Азад Рзаев в своем выступлении привел немало фактов из жизни блокадного Ленинграда.
На открытии выставки присутствовали бакинские студенты и школьники, представители организаций соотечественников, творческих союзов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»