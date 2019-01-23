Канадская Zenith Energy Ltd. приобрела оборудование на 722 тыс. евро для буровых операций в Азербайджане

Канадская компания "Zenith Energy Ltd." приобрела буровое оборудование стоимостью около 722 тыс. евро для бурения скважин на блоке месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб на суше Азербайджана, говорится в сообщении компании.

"Нефтесервисная компания Zena Drilling Limited (Zena - дочернее предприятие Zenith Energy Ltd. - ИФ-Аз) подписала с "B Robotics W Srl" договор о покупке бурового оборудования. Стоимость контракта составляет около 722 тыс. евро. Оборудование будет использоваться в буровых операциях на блоке месторождений Мурадханлы-Джафарли- Зардаб, которые планируется начать в 2019 году", - отмечается в сообщении.

По данным Zenith Energy Ltd, оборудование включает 3000 метров бурильных труб, силовые щипцыдля буровых труб, дроссельный коллектор, блок управления дроссельной заслонкой, буровые элеваторы различной спецификации и др.

«По договоренности с B Robotics W Srl, порядка 75% всего приобретаемого бурового оборудования будет доставлено в Азербайджан на буровой установке BD-260. Отгрузка буровой установки из Италии в Азербайджан должна начаться 28 января 2019 года», - отмечается в сообщении.

Компания также отмечает, что в 2019 году, как годом ранее, нацелена на увеличение добычи нефти с блока до 1 тыс. б/с. «Среднесуточный объем добычи с блока составляет около 270 баррелей нефти. Валовой ежемесячный доход компании составляет около $450 тыс.», - говорится в сообщении.

Ранее "Zenith Energy Ltd." приобрела у "B Robotics W Srl" буровую установку «BD-260» стоимостью 2 млн 250,2 тыс. евро для бурения скважин на блоке месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб. В соответствии с договором, Robotics также предоставит высококвалифицированный персонал по бурению как минимум на 6 месяцев.

SOCAR и Zenith Aran Oil Company Limited (дочерняя структура Zenith Energy Ltd) 16 марта 2016 года подписали соглашение о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на блоке сухопутных нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

Соглашение подписано сроком на 25 лет. Согласно документу долевое участие Zenith в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%. Общая площадь контрактного блока составляет 642,4 кв. км.

Блок месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб находится на территории Имишлинского района. Месторождение Мурадханлы открыто в 1971 году, Джафарли – 1984 году, Зардаб – 1981 году.

Остаточные запасы блока оцениваются в 1,8 млн. тонн нефти и 36 млн. кубометров газа. В настоящее время на блоке месторождений эксплуатируются 77 скважин.

Компания B Robotics W основана в 1992 году в Италии Уолтером Багасси, чья семья на протяжении трех поколений была занята в нефтяном бурении. "B Robotics W" разрабатывает и производит нефтегазовые буровые установки, а также установки для ремонта и обслуживания скважин во всем мире.

Н.Аббасова