Минналогов и АПБ будут обмениваться информацией о деятельности предприятий пищевой промышленности

Министерство налогов и Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает налоговое ведомство.

Документ подписали министр налогов Микаил Джаббаров и глава АПБ Гошгар Техмезли.

Документ предусматривает взаимный обмен информацией о субъектах предпринимательства в сфере пищевой промышленности, производителях фитосанитарной и ветеринарной продукции, а также привлечении физическими и юридическими лицами сотрудников в соответствии с законодательством.

Стороны также договорились о расширении сотрудничества по обмену информацией по привлечению к налогообложению всех субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в пищевой сфере.

Меморандум также определяет формы сотрудничества между двумя государственными институтами и обязательства. Предполагается, что в рамках сотрудничества будет осуществляться обмен информацией при выявлении лиц работающих без трудового договора, продажи безакцизных товаров, а также товаров с поддельными акцизами, товаров требующих обязательной маркировки.

Б.Рустамбеков