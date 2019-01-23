Минналогов и АПБ будут обмениваться информацией о деятельности предприятий пищевой промышленности

Министерство налогов и Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает налоговое ведомство.
Документ подписали министр налогов Микаил Джаббаров и глава АПБ Гошгар Техмезли.
Документ предусматривает взаимный обмен информацией о субъектах предпринимательства в сфере пищевой промышленности, производителях фитосанитарной и ветеринарной продукции, а также привлечении физическими и юридическими лицами сотрудников в соответствии с законодательством.
Стороны также договорились о расширении сотрудничества по обмену информацией по привлечению к налогообложению всех субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в пищевой сфере.
Меморандум также определяет формы сотрудничества между двумя государственными институтами и обязательства. Предполагается, что в рамках сотрудничества будет осуществляться обмен информацией при выявлении лиц работающих без трудового договора, продажи безакцизных товаров, а также товаров с поддельными акцизами, товаров требующих обязательной маркировки.
Б.Рустамбеков
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