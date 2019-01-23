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Бизнес и законодательство 23.01.2019 14:29

Минналогов и АПБ будут обмениваться информацией о деятельности предприятий пищевой промышленности

Министерство налогов и Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает налоговое ведомство.

Документ подписали министр налогов Микаил Джаббаров и глава АПБ Гошгар Техмезли.

Документ предусматривает взаимный обмен информацией о субъектах предпринимательства в сфере пищевой промышленности, производителях фитосанитарной и ветеринарной продукции, а также привлечении физическими и юридическими лицами сотрудников в соответствии с законодательством.

Стороны также договорились о расширении сотрудничества по обмену информацией по привлечению к налогообложению всех субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в пищевой сфере.

Меморандум также определяет формы сотрудничества между двумя государственными институтами и обязательства. Предполагается, что в рамках сотрудничества будет осуществляться обмен информацией при выявлении лиц работающих без трудового договора, продажи безакцизных товаров, а также товаров с поддельными акцизами, товаров требующих обязательной маркировки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИННАЛОГОВ, АПБ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]