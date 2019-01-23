В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову

23 января 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Образовательном комплексе «школа-лицей» Бакинского Славянского университета культуролог Сара Джавадзаде провела открытый урок на тему «Жизнь и творчество Василия Перова», посвященный 185-летию со дня рождения выдающегося русского художника.
В открытом уроке принял участие координатор проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» Джавад Кулиев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»