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24.01.2019 17:03

В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью

24 января с.г. в лицее «Эврика» города Баку (директор Офелия Мурадова) состоялась встреча учащихся и педагогов с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджанской Республике. Она была посвящена 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая отмечается 27 января.

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане, Организацией ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Азербайджанской Республики и лицеем «Эврика».

Перед собравшимися выступили главный специалист представительством Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Азербайджанской Республики полковник Джалил Халилов, директор лицея «Эврика» Офелия Мурадова.

Второй секретарь Посольства России в Азербайджане Алла Наниева вручила членам общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджанской Республике, поздравления от Правительства Российской Федерации.

Учащиеся лицея представили тематическую литературно-музыкальную композицию, посвященную этой памятной дате.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]