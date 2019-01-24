В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью

24 января с.г. в лицее «Эврика» города Баку (директор Офелия Мурадова) состоялась встреча учащихся и педагогов с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджанской Республике. Она была посвящена 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая отмечается 27 января.
Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане, Организацией ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Азербайджанской Республики и лицеем «Эврика».
Перед собравшимися выступили главный специалист представительством Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Азербайджанской Республики полковник Джалил Халилов, директор лицея «Эврика» Офелия Мурадова.
Второй секретарь Посольства России в Азербайджане Алла Наниева вручила членам общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджанской Республике, поздравления от Правительства Российской Федерации.
Учащиеся лицея представили тематическую литературно-музыкальную композицию, посвященную этой памятной дате.
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