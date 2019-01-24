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США намерены перенаправить доходы властей Венесуэлы "законному руководству" страны - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что Вашингтон ставит перед собой задачу добиться того, чтобы лишить "нелегитимное правительство" Венесуэлы финансирования и перенаправить его "признанному правительству" под руководством самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо, сообщает Белый дом.

"Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы разорвать связь нелегитимного режима Николаса Мадуро с источниками финансирования. Мы считаем, учитывая признание Х.Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы, что эти доходы должны поступать законным властям", - приводятся слова Дж.Болтона в сообщении Белого дома.

Он добавил, что США приветствуют решения тех стран, которые уже признали самопровозглашенного экс-главу Национальной ассамблеи Венесуэлы законным временным президентом страны, и призывают другие страны оказать Х.Гуаидо поддержку.

Также Дж.Болтон заявил, что вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с Х.Гуаидо за сутки до того, как Вашингтон объявил о признании его временным президентом.

"Венесуэла находится в нашем полушарии, и я считаю, что на нас лежит особая ответственность здесь", - подытожил советник президента США.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]