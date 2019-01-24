Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что Вашингтон ставит перед собой задачу добиться того, чтобы лишить "нелегитимное правительство" Венесуэлы финансирования и перенаправить его "признанному правительству" под руководством самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо, сообщает Белый дом.
"Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы разорвать связь нелегитимного режима Николаса Мадуро с источниками финансирования. Мы считаем, учитывая признание Х.Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы, что эти доходы должны поступать законным властям", - приводятся слова Дж.Болтона в сообщении Белого дома.
Он добавил, что США приветствуют решения тех стран, которые уже признали самопровозглашенного экс-главу Национальной ассамблеи Венесуэлы законным временным президентом страны, и призывают другие страны оказать Х.Гуаидо поддержку.
Также Дж.Болтон заявил, что вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с Х.Гуаидо за сутки до того, как Вашингтон объявил о признании его временным президентом.
"Венесуэла находится в нашем полушарии, и я считаю, что на нас лежит особая ответственность здесь", - подытожил советник президента США.
В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.
В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Грузия в 2018г увеличила импорт пшеницы на 11,8%, часть продукции поставлена из Азербайджана
Нефть движется разнонаправленно на данных о запасах в США, Brent опустилась до $60,98 за баррель
Германский инвестор запустил в Казахстане крупнейшую СЭС в Центральной Азии
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»