Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что Вашингтон ставит перед собой задачу добиться того, чтобы лишить "нелегитимное правительство" Венесуэлы финансирования и перенаправить его "признанному правительству" под руководством самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо, сообщает Белый дом.

"Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы разорвать связь нелегитимного режима Николаса Мадуро с источниками финансирования. Мы считаем, учитывая признание Х.Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы, что эти доходы должны поступать законным властям", - приводятся слова Дж.Болтона в сообщении Белого дома.

Он добавил, что США приветствуют решения тех стран, которые уже признали самопровозглашенного экс-главу Национальной ассамблеи Венесуэлы законным временным президентом страны, и призывают другие страны оказать Х.Гуаидо поддержку.

Также Дж.Болтон заявил, что вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с Х.Гуаидо за сутки до того, как Вашингтон объявил о признании его временным президентом.

"Венесуэла находится в нашем полушарии, и я считаю, что на нас лежит особая ответственность здесь", - подытожил советник президента США.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.