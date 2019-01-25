Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку

25 января 2019 года в школе № 168 города Баку (директор Мехпара Мансырова) прошел второй тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, организуемой Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В нем приняли участие учащиеся из 10 школ Пираллахинского района города Баку
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, директор школы № 168 города Баку Мехпара Мансырова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
Учащиеся школ № 168 и № 235 города Баку представили литературно-музыкальную композицию по мотивам азербайджанских и русских сказок.
Участники Олимпиады – учащиеся 7 и 8 классов азербайджанского и русского секторов обучения - выполнили тестовые задания.
Следующий тур Олимпиады пройдет 26 января в школе № 114 города Баку, в нем примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений Сабунчинского и Сураханского районов города Баку.
На Олимпиаде присутствовали представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев и директора школ Пираллахинского района города Баку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»