Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку

25 января 2019 года в школе № 168 города Баку (директор Мехпара Мансырова) прошел второй тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, организуемой Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В нем приняли участие учащиеся из 10 школ Пираллахинского района города Баку

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, директор школы № 168 города Баку Мехпара Мансырова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Учащиеся школ № 168 и № 235 города Баку представили литературно-музыкальную композицию по мотивам азербайджанских и русских сказок.

Участники Олимпиады – учащиеся 7 и 8 классов азербайджанского и русского секторов обучения - выполнили тестовые задания.

Следующий тур Олимпиады пройдет 26 января в школе № 114 города Баку, в нем примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений Сабунчинского и Сураханского районов города Баку.

На Олимпиаде присутствовали представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев и директора школ Пираллахинского района города Баку.