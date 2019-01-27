Истек срок, данный венесуэльскими властями дипломатам США на то, чтобы они покинули страну

Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в 16:00 по времени Каракаса (23:00 мск субботы), однако ранее в субботу по утверждению лидера венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, американские дипломаты сообщили ему, что продолжат оставаться в Каракасе после того как Вашингтон признал его временным президентом страны.

"Я только что пообщался с представителями американского посольства, оно остается и продолжает работать в Венесуэле", - процитировали слова Х.Гуаидо латиноамериканские СМИ.

После того, как ранее на этой неделе Х.Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы и последующим признанием его Вашингтоном, венесуэльские власти разорвали дипотношения с США и потребовали от представителей американского дипломатического корпуса в 72 часа покинуть страну.

Вслед за этим решением венесуэльских властей государственный департамент США все же распорядился вывести из Венесуэлы дипломатов и членов их семей, присутствие которых в стране не является обязательным.

Накануне американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о "последствиях" для венесуэльских властей в случае, если что-либо произойдет с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо или сотрудниками американского посольства в Каракасе.

"Я хочу быть 100-процентно ясным. Президент Трамп и я абсолютно надеемся, что наши дипломаты продолжат пользоваться защитой в соответствии с Венской конвенцией. Не испытывайте решимость США защищать наш собственный народ", - написал в субботу М.Рубио на своей страничке в Twitter.

По его словам, "если Хуану Гуаидо или американскому персоналу в посольстве в Каракасе будет нанесен какой-либо ущерб, будут очень серьезные последствия".

"Мы знаем, что президент Дональд Трамп не говорит, а действует", - отметил он.