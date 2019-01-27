Истек срок, данный венесуэльскими властями дипломатам США на то, чтобы они покинули страну

Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в 16:00 по времени Каракаса (23:00 мск субботы), однако ранее в субботу по утверждению лидера венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, американские дипломаты сообщили ему, что продолжат оставаться в Каракасе после того как Вашингтон признал его временным президентом страны.
"Я только что пообщался с представителями американского посольства, оно остается и продолжает работать в Венесуэле", - процитировали слова Х.Гуаидо латиноамериканские СМИ.
После того, как ранее на этой неделе Х.Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы и последующим признанием его Вашингтоном, венесуэльские власти разорвали дипотношения с США и потребовали от представителей американского дипломатического корпуса в 72 часа покинуть страну.
Вслед за этим решением венесуэльских властей государственный департамент США все же распорядился вывести из Венесуэлы дипломатов и членов их семей, присутствие которых в стране не является обязательным.
Накануне американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о "последствиях" для венесуэльских властей в случае, если что-либо произойдет с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо или сотрудниками американского посольства в Каракасе.
"Я хочу быть 100-процентно ясным. Президент Трамп и я абсолютно надеемся, что наши дипломаты продолжат пользоваться защитой в соответствии с Венской конвенцией. Не испытывайте решимость США защищать наш собственный народ", - написал в субботу М.Рубио на своей страничке в Twitter.
По его словам, "если Хуану Гуаидо или американскому персоналу в посольстве в Каракасе будет нанесен какой-либо ущерб, будут очень серьезные последствия".
"Мы знаем, что президент Дональд Трамп не говорит, а действует", - отметил он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%
Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
После взрыва газа в Саратовской области в клиниках остаются 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии
Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате
Шесть пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом получили ожоги свыше 25% поверхности тела - источник
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»