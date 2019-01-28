Состав конституционного комитета Сирии почти определен, в ООН просят заменить несколько фамилий - Богданов

Состав конституционного комитета Сирии практически согласован, есть расхождения по третьему списку участников от гражданского общества, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Он практически согласован", - сказал он.

"Там встал вопрос о том, чтобы заменить в третьем списке, касающемся гражданского общества, несколько фамилий. Об этом настаивали ООНовцы", - отметил он.

По словам М.Богданова, это решение в Москве было воспринято как "странное".

"Вопрос уже был согласован с правительством и оппозицией Сирии", - добавил М.Богданов.

Однако, по его словам, вопрос формирования состава комитета "не такой сложный".