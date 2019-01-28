Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Янв 31 Янв

СНГ 28.01.2019 14:02

Состав конституционного комитета Сирии почти определен, в ООН просят заменить несколько фамилий - Богданов

Состав конституционного комитета Сирии практически согласован, есть расхождения по третьему списку участников от гражданского общества, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Он практически согласован", - сказал он.

"Там встал вопрос о том, чтобы заменить в третьем списке, касающемся гражданского общества, несколько фамилий. Об этом настаивали ООНовцы", - отметил он.

По словам М.Богданова, это решение в Москве было воспринято как "странное".

"Вопрос уже был согласован с правительством и оппозицией Сирии", - добавил М.Богданов.

Однако, по его словам, вопрос формирования состава комитета "не такой сложный".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОМИТЕТ, СОСТАВ


Похожие новости


Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров Путин и Эрдоган через призму российско-турецких отношений обсудят ситуацию в САР - Песков Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии Анкара будет контактировать с Москвой и Тегераном по вопросу о выводе войск США из Сирии - глава МИД Турции Болтон не исключил возможность своих контактов с представителями РФ по Сирии - СМИ Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]