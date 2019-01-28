Лидерство в Азербайджане на страховом рынке в 2018г сохранили компании из PASHA Holding

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в 2018 году собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Согласно данным палаты, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 264 млн 988,4 тыс. манатов или 36,4% всех взносов страховщиков за 2018 год.

PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по сбору премий в сегменте страхования жизни. Второе место по объему премий в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (60 млн 107,4 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (15 млн 897 тыс. манатов).

В сегменте страхование иное, чем жизнь, в 2018 году наибольший объем премий собрала СК "PASHA Sigorta" (128 млн 7 тыс. манатов).

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (43 млн 388,9 тыс. манатов), "Ateshgah" (36 млн 805,8 тыс. манатов), Meqa Sigorta (25 млн 769,1 тыс. манатов) и AtaSigorta (22 млн 437,5 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось 597 млн 401,3 тыс. манатов или 82,1% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в 2018 году наибольший объем выплат произвела также СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 71 млн 45,5 тыс. манатов или 29,6% всех выплат страховщиков.

СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (14 млн 720,3 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (12 млн 349,2 тыс. манатов).

СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхование иное, чем жизнь (49 млн 520,3 тыс. манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Ateshgah" (20 млн 21,9 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (14 млн 689,3 тыс. манатов), AtaSigorta (10 млн 609,8 тыс. манатов) и AXA Mbask (9 млн 562,6 тыс. манатов).

В целом, эти 8 компаний выплатили 202 млн 518,8 тыс. манатов или 84,3% всех выплат страховщиков за отчетный период.

На конец 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Мамедов