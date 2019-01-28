Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!

Банк Республика опубликовал отчеты по финансовым показателям за 2018 год. Согласно отчетности, Банк в прошлом году продолжил позитивную динамику и показал отличные операционные и финансовые результаты по всем направлениям.
Так, согласно отчету: капитал банка увеличился на 30%, активы банка на 40%, кредитный и депозитный портфели выросли на 50%, а доля нерабочих кредитов снизилась почти в 2 раза, опустившись ниже 5%.
В результате, чистая процентная прибыль банка увеличился в 3 раза и составил 25 млн. манат, а чистая операционная прибыль банка увеличилась на 85% и превысила 9 млн. манат.
«2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Это показатель упорного труда всей команды Банка, стремящейся предоставлять качественные финансовые услуги клиентам по всей стране. Нам удалось завершить работу по оздоровлению кредитного портфеля и провести структурные изменения в соответствии с новой бизнес стратегией банка. Мы благодарим всех наших клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижении этого результата! Успехи, достигнутые в прошлом году, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и строить амбициозные планы на 2019 год», - отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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