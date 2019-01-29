Тегеран не будет вести переговоров по ракетной программе - глава Минобороны Ирана

Министр обороны Ирана Амир Хатами во вторник заявил, что иранская ракетная программа не является предметом для переговоров.
"Враги говорят, что ракетную мощь Ирана нужно ликвидировать, но мы неоднократно заявляли, что наш ракетный потенциал не может быть предметом переговоров", - приводят его слова иранские СМИ.
В свою очередь секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что хотя Иран не имеет каких-либо ограничений в разработках ракет более дальнего радиуса действия, однако в данный момент речь идет не об увеличении дальности ракет, а об улучшении их точности.
Западные СМИ в свою очередь напоминают, что резолюция СБ ООН, сопровождавшая соглашение 2015 года по иранской ядерной программе, призывала Тегеран в течение восьми последующих лет воздерживаться от разработки баллистических ракет. Однако в Иране считают, что эти призывы не носят обязывающего характера.
В середине января Иран произвел запуск ракеты-носителя со спутником, который не смог достигнуть орбиты.
Однако в США подвергли резкой критике запуск иранской ракеты-носителя. Так, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не потерпят игнорирования Ираном международных норм.
МИД Франции также осудил запуск, отметив свою обеспокоенность баллистической программой Ирана. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также заявил, что Франция готова ввести санкции в отношении Тегерана в случае отсутствия прогресса в переговорах по иранской баллистической программе.
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