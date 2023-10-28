Иранские военные испытали на учениях беспилотники-камикадзе, баллистические и противотанковые ракеты

Сухопутные войска Ирана в ходе учений "Эктэдар 1402" в провинции Исфахан успешно применили беспилотники-камикадзе против наземных целей, сообщает "Тасним".

По данным агентства, речь идет о недавно представленном барражирующем боеприпасе "Сина" и о "Фатехе", которые применяли против стационарных и подвижных целей на расстоянии до 10 км от места запуска.

В субботу военные запускали баллистические ракеты "Фатх-360" и ракеты "Фаджр" для реактивных систем залпового огня. Кроме того, сухопутные войска вели стрельбы из модернизированных противотанковых комплексов "Дехлавия" и "Алмаз" по целям на расстоянии от 8 до 20 км.

Кроме того, в ночь на субботу военные отрабатывали переброску войска на вертолетах. По данным агентства "Мехр", также ночью экипажи вертолетов "Белл" 206 тренировались в сборе информации на местности и передаче ее в штаб. В свою очередь вертолеты AH-1 "Кобра" при помощи приборов ночного видения атаковали ракетами "воздух-земля" позиции условного противника.