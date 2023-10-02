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Регион 02.10.2023 15:31

В Иране пройдут масштабные учения с участием беспилотников

Армия Ирана планирует провести крупномасштабные учения с применением беспилотников, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

В учениях примут участие военнослужащие из сухопутных войск, флота, ВВС и сил воздушной обороны.

Маневры пройдут в центральных и южных частях страны в ближайшие дни.

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Тэги: ИРАН, БЕСПИЛОТНИКИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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