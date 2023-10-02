В Иране пройдут масштабные учения с участием беспилотников

Армия Ирана планирует провести крупномасштабные учения с применением беспилотников, сообщает в понедельник агентство "Тасним". В учениях примут участие военнослужащие из сухопутных войск, флота, ВВС и сил воздушной обороны. Маневры пройдут в центральных и южных частях страны в ближайшие дни.

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