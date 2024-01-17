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Регион 17.01.2024 20:40

В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения в Украине

Тегеран никогда не направлял России дроны или ракеты, которые бы применялись в Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы никогда не поставляли каких-либо беспилотников, ракет России для использования против Украины", - сказал он на форуме в Давосе в среду.

Вместе с тем глава МИД Ирана отметил: "Украинцы не предоставляли нам какие-нибудь доказательства в пользу этого". По его словам, обвинения украинской стороны беспочвенны.

Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники, Москва и Тегеран это отрицают.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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