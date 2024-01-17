В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения в Украине

Тегеран никогда не направлял России дроны или ракеты, которые бы применялись в Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы никогда не поставляли каких-либо беспилотников, ракет России для использования против Украины", - сказал он на форуме в Давосе в среду.

Вместе с тем глава МИД Ирана отметил: "Украинцы не предоставляли нам какие-нибудь доказательства в пользу этого". По его словам, обвинения украинской стороны беспочвенны.

Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники, Москва и Тегеран это отрицают.