В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения в Украине

Тегеран никогда не направлял России дроны или ракеты, которые бы применялись в Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Мы никогда не поставляли каких-либо беспилотников, ракет России для использования против Украины", - сказал он на форуме в Давосе в среду.
Вместе с тем глава МИД Ирана отметил: "Украинцы не предоставляли нам какие-нибудь доказательства в пользу этого". По его словам, обвинения украинской стороны беспочвенны.
Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники, Москва и Тегеран это отрицают.
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Уганду, примет участие в саммите ДН
Джаббаров и Ригтеринк обсудили сотрудничество Азербайджана и ЕБРР в сфере ВИЭ
Азербайджан и Турция обсудили перспективы военного сотрудничества
Индия в ноябре сократила импорт нефти на 4% к октябрю
Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля - до 2,9%
Генсек ООН считает неизбежным отказ мира от ископаемого топлива, надеется, что это произойдет не слишком поздно
В Генпрокуратуре и МЧС сообщили об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе в Баку
Количество браков в Азербайджане за 11 мес. 2023г сократилось на 13%, разводов - выросло на 36%
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы