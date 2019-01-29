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ТЭК 29.01.2019 15:25

SOCAR увеличила в 2018г объемы бурения на 17%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году увеличили объемы бурения по сравнению с показателем 2017 года на 16,6% - до 160,24 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

По данным SOCAR, в 2018 году Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 7 млн 542 тыс. тонн нефти (рост на 1,6%) и 6 млрд 525,6 млн кубометров газа (рост на 7,2%).

«В 2018 году компанией SOCAR на мировые рынки экспортировано 23 млн 879 тыс. тонн нефти (рост на 15,3% -ИФ) и 1,821 млн тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 20%- ИФ)», -сообщили в компании.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]