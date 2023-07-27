SOCAR в I полугодии 2023г увеличила объемы бурения на 1%

Объем бурения буровых управлений компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июне 2023 года составил 38,562 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

"По сравнению с показателем I-го полугодия 2022 года SOCAR добилась роста по объемам бурения. Компания пробурила 38,562 тыс. метров, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе SOCAR.

При этом во II-ом квартале 2023 года объем буровых операций компании составил 18,830 тыс. метров, что на 5,3% ниже показателя II-го квартала 2022г.

Как сообщалось, в 2022 году объем бурения со стороны буровых управлений компании SOCAR составили 73,084 тыс. метра (рост на 18,6%).

Н.Аббасова