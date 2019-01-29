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29.01.2019 15:30

Nar поддержал еще один интеллектуальный конкурс

Оператор Nar известный тем, что уделяет особое внимание продвижению образования в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), продолжает поддерживать проведение интеллектуальных игр. Так, мобильный оператор поддержал Гала-вечер четвертого сезона игр Fibonacci Games, специализирующихся на интеллектуальных соревнованиях. Стоит отметить, что в игре приняли участие 16 сильнейших команд четвертого сезона. Вопросы, подготовленные профессионалами, были связаны с различными сферами. Команды-победители получили ценные призы от Nar.

Отметим, что в рамках проекта Fibonacci Games было проведено более 150 регулярных и корпоративных игр, а также различные командные и корпоративные мероприятия. Основными участниками Игр Фибоначчи являются лица, которые работают в таких сферах, как банковское дело, страхование, тяжелая и легкая промышленность, коммерческие и государственные структуры.

Nar оказывает поддержку различным конкурсам знаний и интеллектуальным играм, стремясь обеспечить дополнительную мотивацию для молодежи. Таким образом, оператор повышает интерес к науке, образованию и знаниям и способствует развитию просвещения. Nar уже несколько лет является главным спонсором интеллектуальных игр Brain Ring.

Подробную информацию о стратегии КСО мобильного оператора можно получить на сайте Nar.az

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]