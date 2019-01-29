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Дальнее зарубежье 29.01.2019 20:40

Большинство американцев считают, что их страна движется в неверном направлении

Наибольшая часть американцев полагает, что их страна движется в неверном направлении, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на совместный опрос с организацией NORC.

Так, о том, что страна движется в неверном направлении заявили 70% опрошенных, в то время как 28% американцев уверены, что страна, напротив, идет по верному пути.

Более пессимистично относиться к политическому вектору страны стали не только демократы, но и республиканцы. Так, месяцем ранее 69% республиканцев и 16% демократов заявляли, что страна движется в нужном направлении, теперь такого мнения придерживаются 55% республиканцев и 9% демократов.

Кроме того, 52% американцев считают, что в следующем году ситуация в стране ухудшится.

Опрос показал, что 34% граждан США одобряют деятельность президента Дональда Трампа, в то время как 65% не одобряют его инициативы.

Опрос был проведен 16-20 января, в период самого продолжительного "шатдауна" в истории США. Частичная приостановка работы госорганов произошла из-за разногласий между президентом и конгрессом в вопросе финансирования стены на границе с Мексикой.

Из-за "шатдауна" спикер палаты представителей Нэнси Пелоси перенесла запланированное на конец января традиционное обращение Д.Трампа к конгрессу. Речь, в которой президент рассказывает о национальных приоритетах и положении дел в стране, состоится 5 февраля.

В опросе приняли участие 1062 человека.

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Тэги: США, ПОЛИТИКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]