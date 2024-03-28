Статданные по экономике США показывают, что ФРС не стоит спешить со снижением ставки - Уоллер

Устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки, считает член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

Последние статданные "показывают мне, что было бы разумным сохранять ставку на нынешнем ограничительном уровне, возможно, дольше, чем ожидалось ранее, чтобы удержать инфляцию на траектории устойчивого движения к целевому уровню в 2%", сказал Уоллер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания, что более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в январе и феврале, возможно, была связана с сезонными или временными факторами. Он выразил уверенность в том, что темпы роста потребительских цен в Штатах продолжат двигаться к 2%-й цели ФРС.

Уоллер, однако, занимает более осторожную позицию.

"Я по-прежнему полагаю, что дальнейший прогресс в замедлении инфляции сделает целесообразным снижение базовой ставки Федрезервом в этом году, - сказал он. - Однако пока этот прогресс не материализуется, я не готов сделать такой шаг".

"К счастью, устойчивость американской экономики и гибкость рынка труда означают, что риск, связанный с оттягиванием смягчения политики, небольшой, и он существенно ниже, чем риск преждевременного снижения ставки, способного свести на нет прогресс в снижении темпов инфляции", - отметил Уоллер, слова которого приводит Market Watch.