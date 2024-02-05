Снижение ставки ФРС в марте не является ни наиболее вероятным, ни базовым сценарием - Пауэлл

Устойчивость экономики США позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.
"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он.
В ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания Федрезерва Пауэлл дал понять, что руководство ЦБ к мартовскому заседанию вряд ли будет уверено в устойчивом движении инфляции к целевому показателю в достаточной мере для того, чтобы начать снижение ставок.
Он повторил эту мысль и в интервью CBS News.
Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", заявил Пауэлл.
Он подчеркнул, что Федрезерв "активно обсуждает" сроки снижения ставки и не будет ждать с этим шагом до момента возврата инфляции к целевому показателю ЦБ в 2%.
"Мы с моими коллегами пытаемся выбрать верный момент для начала смягчения нынешней ограничительной политики, - сказал Пауэлл. - Это время приближается".
Федрезерв, с одной стороны, опасается приступить к снижению ставки слишком рано, поскольку это может поставить под угрозу процесс замедления инфляции, а с другой стороны - не хочет затягивать со смягчением политики из-за риска рецессии в экономике, отмечает Market Watch.
"Разумным будет просто подождать некоторое время, чтобы увидеть, что статданные продолжают указывать на устойчивое движение инфляции к 2%-й цели ЦБ", - заявил Пауэлл.
"Опасность преждевременных действий в том, что работа в действительности не завершена, и может оказаться так, что реально хорошие данные, которые мы наблюдали последние шесть месяцев, не будут верным индикатором того, куда движется инфляция", - отметил глава ФРС.
Он добавил, что лишь "пара" человек из 19 членов совета управляющих ФРС не хотела бы снижения ставки в этом году.
"Таким образом, смягчение политики - это основной сценарий для нас. Мы просто пытаемся выбрать для этого верный момент", - подчеркнул он.
Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде
Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника
МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана
В Лос-Анджелесе вручили премии «Грэмми»
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере
Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю перенесли на вторник
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Более 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили
Подготовленный на переговорах в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС
Министр обороны Израиля обсудил с советником Байдена дипломатическое решение кризиса с Хезболлой
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы