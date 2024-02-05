Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8316 RUR   0.0186 GBR   2.1429 TRY   0.0557

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Финансы 05.02.2024 10:40

Снижение ставки ФРС в марте не является ни наиболее вероятным, ни базовым сценарием - Пауэлл

Устойчивость экономики США позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.

"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он.

В ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания Федрезерва Пауэлл дал понять, что руководство ЦБ к мартовскому заседанию вряд ли будет уверено в устойчивом движении инфляции к целевому показателю в достаточной мере для того, чтобы начать снижение ставок.

Он повторил эту мысль и в интервью CBS News.

Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", заявил Пауэлл.

Он подчеркнул, что Федрезерв "активно обсуждает" сроки снижения ставки и не будет ждать с этим шагом до момента возврата инфляции к целевому показателю ЦБ в 2%.

"Мы с моими коллегами пытаемся выбрать верный момент для начала смягчения нынешней ограничительной политики, - сказал Пауэлл. - Это время приближается".

Федрезерв, с одной стороны, опасается приступить к снижению ставки слишком рано, поскольку это может поставить под угрозу процесс замедления инфляции, а с другой стороны - не хочет затягивать со смягчением политики из-за риска рецессии в экономике, отмечает Market Watch.

"Разумным будет просто подождать некоторое время, чтобы увидеть, что статданные продолжают указывать на устойчивое движение инфляции к 2%-й цели ЦБ", - заявил Пауэлл.

"Опасность преждевременных действий в том, что работа в действительности не завершена, и может оказаться так, что реально хорошие данные, которые мы наблюдали последние шесть месяцев, не будут верным индикатором того, куда движется инфляция", - отметил глава ФРС.

Он добавил, что лишь "пара" человек из 19 членов совета управляющих ФРС не хотела бы снижения ставки в этом году.

"Таким образом, смягчение политики - это основной сценарий для нас. Мы просто пытаемся выбрать для этого верный момент", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФРС, ПАУЭЛЛ, ИНТЕРВЬЮ


Похожие новости


Федрезерву стоит задуматься о снижении ставки в 2024г Инфляция в США остается высокой, ФРС готова к ужесточению ДКП при необходимости - Пауэлл ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 2,6%, понизила прогноз инфляции до 2,8% Обсуждать смягчение политики ФРС пока рано - Пауэлл Ставка ФРС уже достигла пика или близка к нему - глава ФРБ Нью-Йорка ФРС без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым - Пауэлл Инфляции в США замедлится до целевого уровня ФРС во второй половине 2024г Федрезерв будет действовать осторожно с учетом проделанной работы - Пауэлл ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% ФРС не станет менять ставку в среду, но оставит возможность повышения в декабре

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az