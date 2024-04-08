Сильные статданные из США сокращают вероятность трех снижений ставки ФРС в 2024г - аналитики

После публикации сильных статданных по рынку труда США все больше аналитиков полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ключевую процентную ставку всего один или два раза в 2024 году, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые экономисты допускают, что стоимость заимствований останется на прежнем уровне в течение всего 2024 года, отмечает WSJ. Между тем в конце прошлого года инвесторы ждали шести или даже семи понижений ставки Федрезерва.

"Последние "медведи" сдаются, - сказал старший экономист RSM US Джо Брусуэлас. - Мы наблюдаем устойчивый экономический рост, и инвесторы начинают учитывать это в своих оценках рисков".

Как стало известно в прошлую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., максимальными темпами за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, хотя эксперты не ожидали изменения.

В среду будут обнародованы данные о мартовской инфляции. По оценкам аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале.

Прогноз руководства ФРС предусматривает три снижения ставки в текущем году. Между тем сразу несколько представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) на прошлой неделе выразили желание дождаться новых данных, чтобы лучше понять ситуацию с инфляцией и перспективы экономики в целом.

"Федрезерв все еще может снизить ставку в июне, подав это как легкую корректировку вместо резкого изменения курса денежно-кредитной политики, - считает старший экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Но причин для спешки у них нет".