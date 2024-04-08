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Дальнее зарубежье 08.04.2024 18:52

ФРС может поднять ставки до 8% или выше - глава JPMorgan

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами, полагает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

В ежегодном письме акционерам банка он отметил, что факторами инфляции могут выступать "бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой "зеленой" экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора".

Даймон также сказал, что вероятность "мягкой посадки" американской экономики намного ниже прогнозируемых рынком 70-80%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, ФРС, СТАВКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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