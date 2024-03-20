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Макроэкономика 20.03.2024 22:49

ФРС ожидает снижения ставки на 75 б.п. в 2024 г., повысила прогноз роста ВВП на этот год

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%.

Американский ЦБ также улучшил прогноз роста ВВП страны на 2025 год - до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%.

Прогноз Федрезерва в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранен на уровне 2,4%, на 2025 год - повышен до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлен на уровне 2%.

Прогноз безработицы в США на 2024 год понижен до 4% с 4,1%, на 2025 год - оставлен на уровне 4,1%, на 2026 год - уменьшен до 4% с 4,1%.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть, будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показывает, что 10 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Один из руководителей ФРС полагает, что ставка будет уменьшена на 100 б.п. против пятерых в декабре.

Двое из руководителей Федрезерва полагают, что ставка останется на текущем уровне в 2024 году.

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Тэги: США, ФРС, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


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