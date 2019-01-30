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Дальнее зарубежье 30.01.2019 13:05

Volkswagen сохранил статус крупнейшего производителя автомобилей в мире в 2018г

Германская автомобильная группа Volkswagen AG стала крупнейшим в мире производителем автомобилей по итогам 2018 года. Компания удерживает первое место третий год подряд.

В среду японская Toyota отчиталась о росте продаж на 2% в прошлом году, до 10,6 млн автомобилей. Показатель также учитывает продажи брендов Daihatsu и Hino.

Ранее в январе Volkswagen сообщила о повышении продаж до 10,8 млн машин. Помимо одноименного бренда, германскому автоконцерну принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.

Другой японский автопроизводитель, Nissan Motor Co., в 2018 году реализовал 5,65 млн машин.

Производители автомобилей неоднократно выражали опасения по поводу своих показателей в 2019 году, в числе негативных факторов называя торговый конфликт между США и Китаем и повсеместное введение более строгих экологических стандартов. Новые стандарты подталкивают компании к увеличению продаж электромобилей и гибридных автомобилей, которые имеют менее высокую рентабельность.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, АВТОМОБИЛИ, VOLKSWAGEN, TOYOTA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]