Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

ТЭК 30.01.2019 11:22

Казахстан в 2019г может снизить добычу газа на 0,9%, до 55 млрд кубометров

Добыча газа в Казахстане в 2019 году может снизиться на 0,9% по сравнению с показателем 2018 года - до 55 млрд кубометров.

"Учитывая зависимость от объема добычи нефти, в 2019 году план по добыче газа составляет 55 млрд кубометров", - сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

При этом производство товарного газа прогнозируется на уровне 31,3 млрд кубометров (на 5% меньше, чем в 2018 году), потребление товарного газа - 15,1 млрд кубометров (на уровне прошлого года), производство сжиженного газа - 3,2 млн тонн (рост на 3,2%).

По информации Минэнерго, экспорт газа ожидается на уровне 17 млрд кубометров - на 12,4% меньше, чем в 2018 году. В прошлом году Казахстан поставил на внешние рынки 19,4 млрд кубометров газа.

В 2018 году в стране было добыто 55,5 млрд кубометров газа.

Планируемый объем добычи нефти в Казахстане в 2019 году составляет 89 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Казахстан намерен значительно увеличить экспорт газа в Китай - глава Минэнерго Казахстан подтверждает планы поставить Китаю 5 млрд кубометров газа к октябрю В Казахстане за минувшие выходные из-за неисправности печей отравились угарным и природным газом 25 детей Казахстан в январе-октябре увеличил добычу нефти на 12%, газа - на 8,6% Казахстан с 2018г намерен организовать электронные торги сжиженным газом Фауна Каспия от утечки газа на Кашагане не пострадала - экологи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]