Казахстан в 2019г может снизить добычу газа на 0,9%, до 55 млрд кубометров

Добыча газа в Казахстане в 2019 году может снизиться на 0,9% по сравнению с показателем 2018 года - до 55 млрд кубометров.
"Учитывая зависимость от объема добычи нефти, в 2019 году план по добыче газа составляет 55 млрд кубометров", - сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
При этом производство товарного газа прогнозируется на уровне 31,3 млрд кубометров (на 5% меньше, чем в 2018 году), потребление товарного газа - 15,1 млрд кубометров (на уровне прошлого года), производство сжиженного газа - 3,2 млн тонн (рост на 3,2%).
По информации Минэнерго, экспорт газа ожидается на уровне 17 млрд кубометров - на 12,4% меньше, чем в 2018 году. В прошлом году Казахстан поставил на внешние рынки 19,4 млрд кубометров газа.
В 2018 году в стране было добыто 55,5 млрд кубометров газа.
Планируемый объем добычи нефти в Казахстане в 2019 году составляет 89 млн тонн.
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