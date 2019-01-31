Азербайджанские школьники знакомятся с историей древних российских городов

30 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), в рамках проекта РИКЦ «Перекличка городов России и Азербайджана», учащиеся школы №27 города Баку знакомились с историей города Суздаль Владимирской области, являющегося «жемчужиной» туристического маршрута «Золотое кольцо».
С приветствием к школьникам обратился заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Педагог школы Мехрибан Кадашева познакомила участников заочной экскурсии с историей этого уникального города, по сути, являющегося музейным комплексом под открытым небом.
Школьники представили яркую презентацию: «Суздаль – город заповедник, памятник, музей».
В мероприятии приняла участие председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»