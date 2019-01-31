Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND провели мероприятие Global Game Jam® (GGJ) для местных разработчиков игр.

Global Game Jam® (GGJ) - это крупнейший в мире хакатон по созданию игр, который одновременно проводится на специальных площадках в разных точках земного шара. Всемирный хакатон Global Game Jam, посвященный игровым технологиям, позволяет людям собраться вместе, чтобы проявить креативность, поделиться опытом и выразить себя посредством видеоигр. Люди по всему миру приглашаются опробовать новые технологии, примерить на себя новые роли в сфере разработки игр, а также испытать свои навыки, спроектировать, протестировать и создать совершенно новую игру за 48 часов.

На хакатоне проведенном в городе Баку, 17 участников поделенные на 3 разные команды создали 3 новые игры. После основной части мероприятия, все участники получили подарки от компании Bakcell, являющейся главным спонсором центра ASAN INNOLAND.

Отметим что недавно, компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.

INNOLAND является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами, поощрения инноваций и расширения стартап-движения. INNOLAND состоит из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного центра ИТ. Bakcell также осуществляет свою программу AppLab, функционирующую в качестве Акселерационного центра оказание поддержки стартапам в широком формате. С 2014 года, местные стартапы и разработчики, занимающиеся созданием программного обеспечения и оборудования, получают поддержку от Bakcell для осуществления своих идей и проектов.

Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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