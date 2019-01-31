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Транспорт и связь 31.01.2019 16:09

Российский «Метровагонмаш» в 2019г построит для Бакинского метро 6 поездов

ЗАО «Бакинский метрополитен» и российское ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ) заключили договор по поставке 30 вагонов модели «81-765.Б/766.Б» для Бакинского метро, отмечается в сообщении «Трансмашхолдинг».

Договор подписали гендиректор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев и председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов.

«Согласно договору, до конца 2019 года для Бакинского метро будут построены 6 пятивагонных поездов. Каждый состав будет включать два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона. Первая поставка новых вагонов в Баку планируется во II-ом квартале текущего года», - отмечается в информации.

По данным предприятия, по сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, новые поезда имеют расширенные дверные проемы, а также обеспечивается сквозной проход через весь состав.

«В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащены системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов», - отмечается в сообщении.

Для вагонов Бакинского метро разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

АО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для «Бакметрополитена». В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.

В 2015 году Трансмашхолдинг передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели «81-760.Б/761.Б/763.Б» со сквозным проходом.

В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели «81-765/766».

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, КОНТРАКТ


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