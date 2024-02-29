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Транспорт и связь 29.02.2024 16:13

Азербайджан планирует до конца 2026г закупить в РФ 65 новых вагонов для Бакметрополитена

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует до конца 2026 года приобрести в России 65 новых вагонов, заявил заместитель председателя общества Идаят Мамедов.

«Договорённость с российской стороной по поводу приобретения вагонов уже достигнута. Мы планируем в ближайшие три года, точнее, до конца 2026 года, приобрести в России 65 новых вагонов», - сказал Мамедов журналистам в четверг.

Он отметил, что в ближайший год (I квартал 2024 года - I квартал 2025г) общество планирует закупить в России 35 новых вагонов, в следующие 2 года - 20 и 10 вагонов соответственно.

«Все зависит и от возможностей российского завода, а также нужно учитывать определённые ограничения в отношении России», - добавил он.

Как сообщалось ранее, предыдущий контракт с "Метровагонмаш" на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор был рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривал ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро.

"Метровагонмаш" поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, РФ, ВАГОНЫ

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