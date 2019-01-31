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ТЭК 31.01.2019 16:53

IFC подготовит проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) представит правительству Азербайджана предложения по реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает министерство энергетики.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку замминистра энергетики Азербайджана Самира Велиева с региональным директором IFC по Кавказу и России Ян Ван Билсеном.

Я.Билсен отметил, что IFC готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере развития возобновляемых источников энергии, привлечения частного сектора и проведения аукционов.

В свою очередь. С.Велиев сообщил, что при подготовке законодательства в сфере возобновляемых источников энергии правительство Азербайджана активно сотрудничает как с частным сектором, так и с международными организациями.

Б.Рустамбеков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]