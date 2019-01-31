IFC подготовит проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) представит правительству Азербайджана предложения по реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает министерство энергетики.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку замминистра энергетики Азербайджана Самира Велиева с региональным директором IFC по Кавказу и России Ян Ван Билсеном.
Я.Билсен отметил, что IFC готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере развития возобновляемых источников энергии, привлечения частного сектора и проведения аукционов.
В свою очередь. С.Велиев сообщил, что при подготовке законодательства в сфере возобновляемых источников энергии правительство Азербайджана активно сотрудничает как с частным сектором, так и с международными организациями.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»