IFC подготовит проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) представит правительству Азербайджана предложения по реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает министерство энергетики.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи в Баку замминистра энергетики Азербайджана Самира Велиева с региональным директором IFC по Кавказу и России Ян Ван Билсеном.

Я.Билсен отметил, что IFC готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере развития возобновляемых источников энергии, привлечения частного сектора и проведения аукционов.

В свою очередь. С.Велиев сообщил, что при подготовке законодательства в сфере возобновляемых источников энергии правительство Азербайджана активно сотрудничает как с частным сектором, так и с международными организациями.

Б.Рустамбеков