Киргизия и Россия в марте проведут первый форум ректоров вузов

Киргизия и Россия намерены в конце марта провести в Бишкеке первый форум ректоров вузов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства образования и науки Киргизии.
"На встрече в Москве министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева и министр науки и высшего образования РФ и Михаил Котюков обсудили повестку первого форума ректоров, который пройдет в Бишкеке в марте текущего года", - сказал собеседник агентства.
По мнению министра образования Киргизии, данный форум позволит расширить сотрудничество в сфере высшего образования, отметил представитель ведомства.
"Взаимодействие в сфере образования между нашими странами имеет многолетнюю историю, (...) в сфере высшего образования уже работает российско-киргизский консорциум технических вузов, теперь мы могли бы распространить опыт такого взаимодействия по вузам гуманитарного спектра", - привели в пресс-службе слова министра Г.Кудайбердиевой.
В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков предложил пригласить на форум не только ректоров двух стран, но также представителей научного сообщества. "Думаю, что участие ученых обеих стран существенно расширит перечень вопросов, которые можно будет обсудить на площадке форума", - цитирует М.Котюкова пресс-служба Минобрнауки Киргизии.
Ожидается, что в рамках первого форума ректоров Киргизии и РФ будет подписано соглашение о сотрудничестве Ассоциации вузов Киргизии и Российского союза ректоров.
В пресс-службе также сообщили, что в пятницу, в рамках рабочей поездки министра образования и науки Киргизии в Москву Гульмира Кудайбердиева встретится с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, чтобы обсудить вопросы адаптации учебников и повышения квалификации учителей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»