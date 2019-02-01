ЦБ готов активно работать для внедрения технологий блокчейн в финансовом секторе Азербайджана

Центральный банк Азербайджана намерен активно работать для внедрения технологий блокчейн во всех сферах страны, в том числе, для обновления финансового рынка, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Как вы знаете, мы подписали договор с компанией IBM, направленный на создание стратегии цифровизации. Накануне нам были презентованы расширенные возможности технологии блокчейн, в которых мы увидели много возможностей для повышения эффективности финансово-банковского сектора, сокращения расходов, вывода из оборота бумажных носителей и так далее. Мы будем активно работать совместно с другими госструктурами для развития технологий блокчейн на территории всего Азербайджана», - сказал Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Как сообщалось ранее, ЦБА планирует до конца 2019 года внедрить Цифровую систему идентификации на основе технологии Blockchain. Для этого к рабочей группе привлечены 8 коммерческих банков страны и ряд государственных структур. Система позволит ускорить передачу необходимой информации о клиенте в кредитные организации и уменьшит бюрократию. В будущем система может быть расширена и применена и в других сферах.

А.Мамедов