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Финансы 01.02.2019 14:56

ЦБ готов активно работать для внедрения технологий блокчейн в финансовом секторе Азербайджана

Центральный банк Азербайджана намерен активно работать для внедрения технологий блокчейн во всех сферах страны, в том числе, для обновления финансового рынка, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Как вы знаете, мы подписали договор с компанией IBM, направленный на создание стратегии цифровизации. Накануне нам были презентованы расширенные возможности технологии блокчейн, в которых мы увидели много возможностей для повышения эффективности финансово-банковского сектора, сокращения расходов, вывода из оборота бумажных носителей и так далее. Мы будем активно работать совместно с другими госструктурами для развития технологий блокчейн на территории всего Азербайджана», - сказал Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Как сообщалось ранее, ЦБА планирует до конца 2019 года внедрить Цифровую систему идентификации на основе технологии Blockchain. Для этого к рабочей группе привлечены 8 коммерческих банков страны и ряд государственных структур. Система позволит ускорить передачу необходимой информации о клиенте в кредитные организации и уменьшит бюрократию. В будущем система может быть расширена и применена и в других сферах.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, БЛОКЧЕЙН, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]