ЦБ готов активно работать для внедрения технологий блокчейн в финансовом секторе Азербайджана

Центральный банк Азербайджана намерен активно работать для внедрения технологий блокчейн во всех сферах страны, в том числе, для обновления финансового рынка, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.
«Как вы знаете, мы подписали договор с компанией IBM, направленный на создание стратегии цифровизации. Накануне нам были презентованы расширенные возможности технологии блокчейн, в которых мы увидели много возможностей для повышения эффективности финансово-банковского сектора, сокращения расходов, вывода из оборота бумажных носителей и так далее. Мы будем активно работать совместно с другими госструктурами для развития технологий блокчейн на территории всего Азербайджана», - сказал Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
Как сообщалось ранее, ЦБА планирует до конца 2019 года внедрить Цифровую систему идентификации на основе технологии Blockchain. Для этого к рабочей группе привлечены 8 коммерческих банков страны и ряд государственных структур. Система позволит ускорить передачу необходимой информации о клиенте в кредитные организации и уменьшит бюрократию. В будущем система может быть расширена и применена и в других сферах.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»