Bank Respublika запускает специальную акцию для молодежи.

Банк Республика запускает двухнедельную специальную акцию «2 февраля - День молодежи».
В рамках кампании Банк предлагает специальные предложения, которые будут соответствовать желаниям молодежи.
Таким образом, в рамках кампании лица моложе 35 лет смогут воспользоваться кредитной и такситной картами банка без комиссии за оформление.
Продукт «Кредитная линия» предлагается на 12 месяцев с максимальной суммой 10 000 манатов и без комиссии. При сумме до 3000 манатов поручителей не требуется. Основным преимуществом данного продукта является то, что он имеет льготный период до 45 дней по наличным и безналичным операциям.
Кроме того, молодые люди смогут получить такситную карту PayKart, котрая выдаётся на 5 лет с комиссией 0%. PayKart обеспечивает оплату всех потребностей, создавая возможность для беспроцентных покупок во многих ваших любимых брендах.
Обладатели любых банковских карт от Банка Республика, в подарок получаюи бесплатное и подключения к услугам Mobil Şöbə и İnternet Şöbə.
Отметим, что акция продлится с 1 по 15 февраля.
Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»