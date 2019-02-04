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04.02.2019 09:12

Bank Respublika запускает специальную акцию для молодежи.

Банк Республика запускает двухнедельную специальную акцию «2 февраля - День молодежи».

В рамках кампании Банк предлагает специальные предложения, которые будут соответствовать желаниям молодежи.

Таким образом, в рамках кампании лица моложе 35 лет смогут воспользоваться кредитной и такситной картами банка без комиссии за оформление.

Продукт «Кредитная линия» предлагается на 12 месяцев с максимальной суммой 10 000 манатов и без комиссии. При сумме до 3000 манатов поручителей не требуется. Основным преимуществом данного продукта является то, что он имеет льготный период до 45 дней по наличным и безналичным операциям.

Кроме того, молодые люди смогут получить такситную карту PayKart, котрая выдаётся на 5 лет с комиссией 0%. PayKart обеспечивает оплату всех потребностей, создавая возможность для беспроцентных покупок во многих ваших любимых брендах.

Обладатели любых банковских карт от Банка Республика, в подарок получаюи бесплатное и подключения к услугам Mobil Şöbə и İnternet Şöbə.

Отметим, что акция продлится с 1 по 15 февраля.

Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]