Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли очередные два тура. Фоторепортаж

1 и 2 февраля 2019 года в лицее «Эврика» (директор Офелия Мурадова) и в школе №1 имени Намика Ахундова (директор Элида Рзаева) состоялись очередные туры ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

В них приняли участие учащиеся 7 – 8 классов 7 частных средних учебных заведений и 37 школ Бинагадинского, Наримановского и Насиминского районов города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель Управления образования города Баку Шириндил Ахмедов, директор лицея «Эврика» Офелия Мурадова, директор школы № 1 Элида Рзаева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В мероприятии приняли участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина и представитель Министерство образования Азербайджана Ильгар Дадашев.

Очередной тур Олимпиады состоится 9 февраля в школе № 20 города Баку, в нем примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений Карадагского, Сабаильского и Ясамальского районов.