Парламент Азербайджана обсудит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии

Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли меджлиса (парламент) Азербайджана одобрил в понедельник соглашения по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом в Каспийском море, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

На заседании комитета были одобрены: «Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море» (подписано в Актау 12 августа 2018 года – ИФ), а также протоколы «О сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспии», «О сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств на Каспии», «О сотрудничестве с организованной преступностью на Каспии», прилагаемых к «Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море» от 18 ноября 2010 года.

«Указанные документы рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании парламента», - отметили в законодательном органе.

Р.Бабаев