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Внешняя политика 04.02.2019 15:11

Парламент Азербайджана обсудит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии

Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли меджлиса (парламент) Азербайджана одобрил в понедельник соглашения по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом в Каспийском море, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

На заседании комитета были одобрены: «Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море» (подписано в Актау 12 августа 2018 года – ИФ), а также протоколы «О сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспии», «О сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств на Каспии», «О сотрудничестве с организованной преступностью на Каспии», прилагаемых к «Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море» от 18 ноября 2010 года.

«Указанные документы рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании парламента», - отметили в законодательном органе.

Р.Бабаев

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Тэги: КАСПИЙ, СТАТУС, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]