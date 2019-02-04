Литва продолжает настаивать на нарушении Белоруссией Конвенции Эспоо при выборе площадки под строительство БелАЭС

Литва будет добиваться того, чтобы страны-члены Конвенции Эспоо (конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) утвердили объективный международный вывод о том, что площадка для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце была выбрана ненадлежащим образом в нарушение конвенции.

Как сообщило министерство окружающей среды Литвы в понедельник, в ходе трехдневной встречи страны-члены Конвенции Эспоо в Женеве решат, утвердить ли выводы комитета по реализации конвенции в отношении Белоруссии, строящей БелАЭС, и прочих государств, нарушивших требования.

Литва еще в 2011 году подала жалобу на то, что при проведении оценки влияния БелАЭС на окружающую среду не получила ответов Белоруссии на поставленные вопросы.

Комитет по реализации конвенции в 2017-2018 годах рассмотрел документы оценки влияния БелАЭС на окружающую среду и пришел к выводу, что Белоруссия нарушила Конвенцию Эспоо, не обосновав окончательного решения выбрать Островец в качестве площадки для строительства станции.

Литва является главным критиком БелАЭС, строящейся в 50 км от Вильнюса. По мнению литовской стороны, возведение объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов. Между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").