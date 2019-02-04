Инфляция в Турции усилилась в январе на фоне рекордного роста цен на продовольствие

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Турции в январе 2019 года усилился после замедления в течение предыдущих двух месяцев и составил 20,4% в годовом выражении по сравнению с 20,3% в декабре, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.

Аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на декабрьском уровне.

Главной причиной ее ускорения стал рекордный рост цен на продукты питания, которые подорожали на 31% по сравнению с январем 2018 года после подъема на 25% в декабре. ЦБ Турции в конце прошлого года ожидал, что цены на продукты будут расти в среднем на 13%.

Активное повышение цен на продукты питания в числе прочих факторов отражает последствия торнадо и наводнений в Анталии, где сосредоточены тепличные хозяйства Турции.

Рост цен на энергоносители замедлился в январе до 13,1% в годовом выражении с 20,8% месяцем ранее. В прошлом месяце президент страны Реджеп Эрдоган объявил о снижении цен на бензин и электроэнергию для населения на 10%.

В январе потребительские цены увеличились относительно предыдущего месяца на 1,06% после декабрьского падения на 0,4%.

Средние темпы роста потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35,02% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции подскочили на 32,9% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, подъем замедлился с декабрьских 33,6%.

На фоне высокой инфляции и слабости нацвалюты экономика Турции в III квартале прошлого года перешла к сокращению: ВВП уменьшился на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Ожидается, что в IV квартале снижение продолжилось, что соответствует техническому определению рецессии: по оценкам аналитиков, ВВП в октябре-декабре потерял 0,7%. Официальные данные будут опубликованы 11 марта.