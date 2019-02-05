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Дальнее зарубежье 05.02.2019 14:03

Урегулирование ситуации в Венесуэле возможно только через диалог правительства и оппозиции - Лавров

Запад не принимает в расчет заинтересованность России и Китая в содействии урегулированию ситуации в Венесуэле, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Странно, почему наша заинтересованность участвовать в поиске возможностей для венесуэльских сторон договориться, китайская заинтересованность во внимание не принимается. Мы по-прежнему считаем, что только усадив за стол переговоров и правительство, и оппозиционеров, можно выйти из этого кризиса, иначе будет просто та самая смена режима, которой Запад занимается уже многократно", - заявил он, выступая перед студентами Российско-таджикского Славянского университета в Душанбе.

С.Лавров подчеркнул, что "нет еще ни одной страны, где от смены режима стало лучше".

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]