Урегулирование ситуации в Венесуэле возможно только через диалог правительства и оппозиции - Лавров

Запад не принимает в расчет заинтересованность России и Китая в содействии урегулированию ситуации в Венесуэле, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Странно, почему наша заинтересованность участвовать в поиске возможностей для венесуэльских сторон договориться, китайская заинтересованность во внимание не принимается. Мы по-прежнему считаем, что только усадив за стол переговоров и правительство, и оппозиционеров, можно выйти из этого кризиса, иначе будет просто та самая смена режима, которой Запад занимается уже многократно", - заявил он, выступая перед студентами Российско-таджикского Славянского университета в Душанбе.

С.Лавров подчеркнул, что "нет еще ни одной страны, где от смены режима стало лучше".