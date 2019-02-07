Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова

Мосгорсуд не отпустил из-под стражи члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по делу об участии в преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент "Интерфакса".
"Постановление Басманного суда Москвы от 30 января, которым в отношении Арашукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Р.Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым. Последний также был задержан и арестован, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Р.Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.
Сенатор Р.Арашуков не признает вину и через адвокатов заявлял, что считает свое дело "политическим заказом".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»