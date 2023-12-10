США нужно признать, что Украине придется «уступить» некоторые территории России - американский сенатор

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс в воскресенье заявил, что Вашингтону нужно принять тот факт, что Украине, вероятно, придется уступить России некоторые территории.

"В интересах Америки - признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским. И нам нужно положить конец этим военным действиям", - сказал Вэнс в эфире телеканала CNN.

По его словам, "и в наших, и в их интересах" положить конец боевым действиям, чтобы положить конец гибели людей.

"В том, что касается украинского вопроса, все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - сказал Вэнс.