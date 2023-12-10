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Дальнее зарубежье 10.12.2023 22:35

США нужно признать, что Украине придется «уступить» некоторые территории России - американский сенатор

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс в воскресенье заявил, что Вашингтону нужно принять тот факт, что Украине, вероятно, придется уступить России некоторые территории.

"В интересах Америки - признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским. И нам нужно положить конец этим военным действиям", - сказал Вэнс в эфире телеканала CNN.

По его словам, "и в наших, и в их интересах" положить конец боевым действиям, чтобы положить конец гибели людей.

"В том, что касается украинского вопроса, все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - сказал Вэнс.

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Тэги: США, СЕНАТОР, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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