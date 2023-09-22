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Минюст США предъявил обвинения во взяточничестве армянскому лоббисту Менендесу, на следующей неделе его ждет суд

Министерство юстиции США в пятницу предъявило сенатору-демократу, известному армянскому лоббисту и азербайджанофобу Роберту Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту, они предстанут перед судом 27 сентября.

"Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, объявили, что сегодня утром выдвинули обвинение в отношении сенатора Роберта Менендеса, его супруги Надин Менендес, и трех бизнесменов из Нью-Джерси Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса в участии в многолетней схеме взяточничества", - говорится в пресс-релизе Минюста.

В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его супруга брали взятки в сотни тысяч долларов от вышеуказанных бизнесменов в обмен на согласие Менендеса использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.

Сам сенатор в пятницу заявил, что считает предъявленные ему и его супруге обвинения во взяточничестве и работе в интересах Египта частью клеветнической кампании, сообщает The Hill.

"Долгие годы закулисные силы неоднократно пытались заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу. С того момента, как о расследовании стало известно, почти год назад, анонимы развернули активную клеветническую кампанию", - цитирует издание заявление сенатора.

Менендес добавил, что его и ранее пытались ложно обвинить в нарушении закона, но в 2018 году присяжные Нью-Джерси "смогли разглядеть" его невиновность.

Обвинения, предъявленные сенатору, могут угрожать его позиции председателя Комитета Сената США по иностранным делам, так как правила Сената требуют, чтобы те, кто занимает руководящие должности, и председатели комитетов уходили в отставку в случае, если им предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Законодатель впоследствии может вернуться к должности, если обвинения будут сняты или признаны не относящимися к преступлениям, которые рассматриваются в рамках уголовного кодекса.

Ожидается, что Менендес вместе с женой и остальными подсудимыми предстанут перед судом Манхэттена в среду 27 сентября в 10:30 по местному времени (18:30 по Баку).

Сообщается, что Менендес и его супруга "были вовлечены в коррупционные отношения" как минимум с 2018 по 2022 год. Согласно документу, взятки сенатор брал наличными, золотом, выплатами по ипотеке, автомобилями и другими ценными вещами.

Сенатору предъявили обвинения по нескольким пунктам: в сговоре с целью взяточничества, максимальное наказание за которое составляет пять лет тюремного заключения; в сговоре с целью мошенничества, максимальное наказание за которое составляет двадцать лет тюремного заключения; в сговоре с целью вымогательства под предлогом официального права, максимальное наказание за которое также составляет двадцать лет тюрьмы.

Менендесу и ранее, в 2015 году, предъявляли обвинения во взяточничестве за то, что он якобы пытался помочь врачу из Нью-Джерси, обвиненному в мошенничестве. Дело завершилось в 2017 году, когда суд присяжных не смог вынести вердикт.

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Тэги: США, МИНЮСТ, СЕНАТОР, ОБВИНЕНИЯ


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