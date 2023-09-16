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Дальнее зарубежье 16.09.2023 10:35

Минюст США предлагает суду ограничить право Трампа на высказывания и заявления

Прокуроры американского министерства юстиции хотят, чтобы окружной судья США Таня Чуткан, которая ведет дело о штурме Капитолия, вынесла решение, ограничивающее права бывшего президента Дональда Трампа на высказывания, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на соответствующий документ.

Минюст заявил, что этот решение необходимо для защиты честности судебного процесса над ним, который намечен на март 2024 года.

Прокуроры в своем заявлении указали на публичные заявления Трампа в связи с голосованием на выборах 2020 года, которые преследовали цель "подорвать доверие общественности к администрации выборов и запугать лиц, которые опровергли его ложь".

"Обвиняемый сейчас пытается сделать то же самое в этом уголовном деле - подорвать доверие к системе уголовного правосудия и нанести ущерб составу присяжных посредством пренебрежительных и подстрекательских нападок на граждан этого округа, суд, прокуроров и потенциальных свидетелей", - отмечается в документе.

Прокуроры рекомендовали судье своим решением ограничить возможности Трампа говорить о "личностях, показаниях или достоверности потенциальных свидетелей" и делать заявления "о любой стороне, свидетеле, адвокате, судебном персонале или потенциальных присяжных заседателях, которые являются пренебрежительными, подстрекательскими или запугивающими".

Они отметили, что "бесконечные публичные посты обвиняемого, вызывающие гнев и недоверие к системе правосудия, суду и прокурорам, уже оказали влияние на общественность".

CNN напоминает, что ранее на этой неделе юридическая команда Трампа попросила Чуткан взять самоотвод, сославшись на комментарии, которые она сделала по делам, связанным с участниками беспорядков 6 января 2021 года.

Она открыто высказывалась о беспорядках в Капитолии, называя их нападением на американскую демократию и предупреждая о будущей опасности политического насилия. Адвокаты Трампа заявили, что Чуткан "предлагала обвинить и посадить Трампа". По их мнению, такие заявления, которые прозвучали до суда, следует рассматривать как "дисквалифицирующие".

Расследование вмешательства Трампа в выборы 2020 года является одним из четырех уголовных дел против бывшего президента. Трампу предъявлены четыре обвинения по этому делу, штурм Капитолия является одним из эпизодов.

Ранее суд определил 4 марта 2024 года как дату начла процесса над Трампом, то есть он будет проходить в разгар президентской гонки с участием Трампа.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ТРАМП, ОГРАНИЧЕНИЯ


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