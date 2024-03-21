Минюст США подал иск против Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры 16 штатов подали иск против Apple Inc., обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
В иске утверждается, что Apple пользуется своим доминирующим положением на рынке смартфонов и приложений для них, ограничивая возможности потребителей в плане смены устройств или использования продуктов других производителей вместе с iPhone.
"Apple удерживает монопольную позицию на рынке смартфонов не только потому, что опережает конкурентов, но и за счет нарушения федерального антимонопольного законодательства", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд в ходе пресс-конференции в четверг.
"Мы утверждаем, что Apple использует стратегию, основанную на антиконкурентном поведении, которое наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам", - сказал Гарланд.
Apple заявила, что иск "является угрозой тому, чем мы является, и принципам, которые выделяют наши продукты на высококонкурентных рынках".
В компании отмечают, что успешный для истцов исход этого дела "подорвет способность Apple создавать технологии, которых люди ждут от нее", в которых взаимосвязаны аппаратное и программное обеспечение, а также сервисы.
"Это создаст опасный прецедент, предоставив правительству возможность жестко контролировать разработку технологий для людей", - говорится в заявлении Apple.
Минюст США дважды подавал иски против Apple за последние 14 лет в связи с антимонопольными нарушениями, однако впервые обвиняет компанию в незаконном манипулировании доминирующим положением на рынке.
Регулятор начал расследование в отношении Apple еще в 2019 году в связи с жалобами разработчиков на то, что компания взимает с них огромные комиссии за размещение приложений в магазине для устройств компании и не дает им возможности предлагать свои сервисы пользователям в обход App Store, пишет Market Watch.
Акции Apple теряют в цене 3,7% на торгах в Нью-Йорке в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,3%.
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