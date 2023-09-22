Американскому сенатору Менендесу и его супруге предъявили обвинение во взяточничестве

Американскому сенатору-демократу Роберту Менендесу от штата Нью-Джерси предъявили обвинение в коррупции, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей властей.

"Обвинение против 69-летнего демократа Менендеса, который возглавляет сенатский комитет по международным отношениям, последовало по итогам длительного расследования, проведенного федеральной прокуратурой Манхэттена", - информирует газета.

В обвинительном заключении также упоминаются 56-летняя супруга сенатора Надин Менендес, с которой они прожили три года, и известный застройщик из Нью-Джерси Фред Дайбес.

По данным американских СМИ, в документе, в частности, утверждается, что Менендес и его супруга "вступали в коррумпированные связи с тремя партнерами и бизнесменами из Нью-Джерси", в которых Менендесы "действительно принимали взятки в сотни тысяч долларов" в обмен на помощь властям Египта. Со своей стороны, Associated Press пишет, что во время обыска дома пары обнаружили $100 тыс. в золотых слитках и $480 тыс. наличными.

Менендесу и ранее, в 2015 году, предъявляли обвинения во взяточничестве за то, что он якобы пытался помочь врачу из Нью-Джерси, обвиненному в мошенничестве. Дело завершилось в 2017 году, когда суд присяжных не смог вынести вердикт.

NYT отмечает, что Менендес является одним из самых влиятельных демократов в Вашингтоне.