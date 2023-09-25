Обвиненный в коррупции армянский лоббист Менендес заявил, что хранил дома почти $500 тыс. «на случай экстренной ситуации»

Американский сенатор-демократ, известный армянский лоббист и ярый азербайджанофоб Роберт Менендес, которому на прошлой неделе предъявили обвинения в коррупции, заявил, что изъятые у него дома сотни тысяч долларов наличными были сняты им ранее со счета на случай чрезвычайной ситуации.
"За 30 лет я снял тысячи долларов наличными с моего личного накопительного счета, я хранил эти деньги на случай экстренной ситуации", - сказал Менендес.
"Да, сейчас это кажется старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета: речь идет о моих доходах, которые я законно получал на протяжении 30 лет", - отметил он.
Во время обысков в доме сенатора в июне 2022 года федеральные агенты изъяли наличные в размере более $480 тыс., которые были упакованы в конверты и спрятаны в одежде и шкафах. Кроме того, сотрудники нашли слитки золота.
На прошлой неделе министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту, они предстанут перед судом 27 сентября.
В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его супруга брали взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие Менендеса использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.
Обвинения, предъявленные сенатору, могут угрожать его позиции председателя Комитета Сената США по иностранным делам, так как правила Сената требуют, чтобы те, кто занимает руководящие должности, и председатели комитетов уходили в отставку в случае, если им предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Законодатель впоследствии может вернуться к должности, если обвинения будут сняты или признаны не относящимися к преступлениям, которые рассматриваются в рамках уголовного кодекса.
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