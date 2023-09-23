Соратники по партии призывают обвиненного в коррупции армянского лоббиста Менендеса уйти в отставку

Американские законодатели-демократы от штата Нью-Джерси призвали сенатора Боба Менендеса, известного армянского лоббиста и азербайджанофоба, представляющего их штат в сенате, уйти в отставку на фоне выдвинутых против него серьезных обвинений во взяточничестве, сообщает портал Axios.
С таким предложением к Менендесу обратились губернатор штата Фил Мерфи, спикер Ассамблеи штата Крейг Кофлин и председатель Демократической партии штата Лерой Джонс, говорится в сообщении.
Их поддержал член Палаты представителей Фрэнк Паллоне, который отметил, Менендес "должен уйти в отставку в наилучших интересах нашего штата".
Конгрессмен Энди Ким заявил Axios, Менендес не может сосредоточиться на своем штате "при решении такого важного юридического вопроса", добавив: "Он должен уйти в отставку".
С аналогичными заявлениями выступили практически все представители штата в американском конгрессе.
Как сообщалось, министерство юстиции США в пятницу предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. Сообщается, что Менендес и его супруга "были вовлечены в коррупционные отношения" как минимум с 2018 по 2022 год. Согласно документу, взятки сенатор брал наличными, золотом, выплатами по ипотеке, автомобилями и другими ценными вещами.
Алиев в послании королю Саудовской Аравии выразил благодарность за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана
Блинкен обсудил с коллегой из Турции Карабах, расширение НАТО, зерновую инициативу
Главы МИД России, Ирана и Турции настроены на урегулирование ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета и территориальной целостности
Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций
Добыча газа в РФ в 2023г упадет на 5%, экспорт - на 23%
Vodafone ведет переговоры о продаже бизнеса в Испании инвесткомпании Zegona
Tesla планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторов
Warner Bros. создаст 4 тыс. рабочих мест на киностудии в Великобритании
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС