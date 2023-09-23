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Соратники по партии призывают обвиненного в коррупции армянского лоббиста Менендеса уйти в отставку

Американские законодатели-демократы от штата Нью-Джерси призвали сенатора Боба Менендеса, известного армянского лоббиста и азербайджанофоба, представляющего их штат в сенате, уйти в отставку на фоне выдвинутых против него серьезных обвинений во взяточничестве, сообщает портал Axios.

С таким предложением к Менендесу обратились губернатор штата Фил Мерфи, спикер Ассамблеи штата Крейг Кофлин и председатель Демократической партии штата Лерой Джонс, говорится в сообщении.

Их поддержал член Палаты представителей Фрэнк Паллоне, который отметил, Менендес "должен уйти в отставку в наилучших интересах нашего штата".

Конгрессмен Энди Ким заявил Axios, Менендес не может сосредоточиться на своем штате "при решении такого важного юридического вопроса", добавив: "Он должен уйти в отставку".

С аналогичными заявлениями выступили практически все представители штата в американском конгрессе.

Как сообщалось, министерство юстиции США в пятницу предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. Сообщается, что Менендес и его супруга "были вовлечены в коррупционные отношения" как минимум с 2018 по 2022 год. Согласно документу, взятки сенатор брал наличными, золотом, выплатами по ипотеке, автомобилями и другими ценными вещами.

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Тэги: США, СЕНАТОР, СОРАТНИКИ, ТРЕБОВАНИЕ


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