Положения будущей газовой директивы ЕС могут не распространяться на действующие газопроводы - Совет ЕС

Обновленная версия газовой директивы ЕС будет предусматривать возможность того, что ее нормы не обязательно будут распространяться на уже действующие газопроводы, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу.
"Принимая во внимание недостаток четких правил, применяемых к трубопроводам, соединяющих членов ЕС и третьи страны, предложенные поправки к директиве учитывают возможность того, что в случае с уже существующими трубопроводами могут быть сделаны исключения (из правил - ИФ)", - отмечается в документе.
Также в нем отмечается, что уже заключенные операторами газотранспортных систем соглашения, регулирующие технические вопросы, должны оставаться в силе при условии, что они не нарушают европейское законодательство.
Ранее сообщалось, что в ЕС согласились начать рассмотрение предложенного Францией и ФРГ компромиссного варианта поправок к газовой директиве ЕС.
ГААД получит 3,8 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Врио генпрокурора США отказался раскрывать сенату детали своих разговоров с Трампом о расследовании Мюллера
Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста
Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»