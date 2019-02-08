Положения будущей газовой директивы ЕС могут не распространяться на действующие газопроводы - Совет ЕС

Обновленная версия газовой директивы ЕС будет предусматривать возможность того, что ее нормы не обязательно будут распространяться на уже действующие газопроводы, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу.

"Принимая во внимание недостаток четких правил, применяемых к трубопроводам, соединяющих членов ЕС и третьи страны, предложенные поправки к директиве учитывают возможность того, что в случае с уже существующими трубопроводами могут быть сделаны исключения (из правил - ИФ)", - отмечается в документе.

Также в нем отмечается, что уже заключенные операторами газотранспортных систем соглашения, регулирующие технические вопросы, должны оставаться в силе при условии, что они не нарушают европейское законодательство.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласились начать рассмотрение предложенного Францией и ФРГ компромиссного варианта поправок к газовой директиве ЕС.