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ТЭК 08.02.2019 21:50

Положения будущей газовой директивы ЕС могут не распространяться на действующие газопроводы - Совет ЕС

Обновленная версия газовой директивы ЕС будет предусматривать возможность того, что ее нормы не обязательно будут распространяться на уже действующие газопроводы, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу.

"Принимая во внимание недостаток четких правил, применяемых к трубопроводам, соединяющих членов ЕС и третьи страны, предложенные поправки к директиве учитывают возможность того, что в случае с уже существующими трубопроводами могут быть сделаны исключения (из правил - ИФ)", - отмечается в документе.

Также в нем отмечается, что уже заключенные операторами газотранспортных систем соглашения, регулирующие технические вопросы, должны оставаться в силе при условии, что они не нарушают европейское законодательство.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласились начать рассмотрение предложенного Францией и ФРГ компромиссного варианта поправок к газовой директиве ЕС.

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Тэги: ЕС, ГАЗОПРОВОДЫ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]