ЕС обдумывает запрет компаниям из РФ и Беларуси использовать ГТС стран союза и резервировать мощности терминалов СПГ

ЕС рассматривает возможность предоставления странам-членам вводить запрет на закупки газотранспортных мощностей и объемов в хранилищах для России и Беларуси, пишет в пятницу The Financial Times.
Согласно предлагаемому Брюсселем проекту, с которым ознакомились журналисты издания, в случае одобрения инициативы страны ЕС смогут запрещать российским и белорусским компаниям закупать мощности для прокачки газа в европейских газопроводах и хранения на СПГ-терминалах.
Собеседник издания, неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, сказал, что это предложение может заложить основу для того, чтобы европейские энергетические компании смогли выходить из контрактов с российскими поставщиками без выплаты внушительных компенсаций.
В соответствии с предложениями, страны ЕС "из соображений безопасности" смогут "частично, или в случае, если это будет оправданно, полностью ограничивать" доступ российских и белорусских газовых операторов к европейской инфраструктуре.
Ожидается, что инициативу рассмотрят в Европейском парламенте позже в пятницу. Окончательная версия должны будут одобрить как в Европарламенте, так и на уровне стран-членов ЕС, отмечает The Financial Times.
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