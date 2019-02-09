В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада, в штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение

Около 200 рейсов на прилет и вылет были отменены в субботу в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) из-за сильных снегопадов, сообщило агентство Associated Press.
По данным агентства, решение об отмене рейсов было принято после того, как за небольшое время на севере Сиэтла выпало до 20 сантиметров снега.
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения. "Метеорологи предупреждают, что на нас может обрушиться снежный шторм, какого мы не видели многие годы", - приводит агентство слова губернатора.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»