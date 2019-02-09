Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2019 16:40

В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада, в штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение

Около 200 рейсов на прилет и вылет были отменены в субботу в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) из-за сильных снегопадов, сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, решение об отмене рейсов было принято после того, как за небольшое время на севере Сиэтла выпало до 20 сантиметров снега.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения. "Метеорологи предупреждают, что на нас может обрушиться снежный шторм, какого мы не видели многие годы", - приводит агентство слова губернатора.

Местные власти рекомендуют людям не выходить из дома, многие предприятия объявили о временном закрытии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОРОД, РЕЙСЫ, СНЕГОПАД


Похожие новости


В американском городе Орландо произошла стрельба, поступают данные о жертвах Стрельба произошла во время демонстрации в американском Фергюсоне, один человек ранен Нью-Йорк парализован ввиду приближения снежной бури, горожане сметают еду с полок магазинов В Нью-Йорке самый чистый воздух за последние 50 лет - мэр В американском Сан-Франциско введен запрет на появление нудистов в общественных местах Из-за урагана в Нью-Йорке снизилась преступность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]